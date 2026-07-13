Metodą na pracownika banku wyłudził od seniora oszczędności życia. Został złapany

Senior stracił prawie 100 tysięcy złotych, oszust wpadł na gorącym uczynku.

Edycja tekstu: Michał Król

Funkcjonariusze z Mierzyna zatrzymali 39-latka, który udawał pracownika banku i okłamał starszego mężczyznę, że prowadzi "specjalną operację" mającą zatrzymać oszustów. Wywierał presję na 85-latka i wyłudził od niego 96 tysięcy złotych.Starszy mężczyzna zgłosił sprawę, a policjanci zaczęli poszukiwania sprawcy. Ustalili jego rysopis i miejsce, w którym się znajdował. Został zatrzymany w trakcie kolejnej próby wyłudzenia pieniędzy - od tego samego poszkodowanego.39-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia.