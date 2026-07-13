Rusza remont jednej z tras nad morze. Będą utrudnienia dla kierowców

Remont drogi wojewódzkiej 163 pod Kołobrzegiem. Trasa nad morze zyska nową nawierzchnię, ale w czasie prac kierowcy muszą jednak liczyć się z utrudnieniami.

Następnie prace będą prowadzone na 7,5-kilometrowym odcinku w stronę Kołobrzegu. Grzegorz Starczyk, wójt gminy Dygowo nie ukrywa, że droga od dawna wymagała remontu.





Edycja tekstu: Michał Król

Prace obejmą odcinek od Kołobrzegu do Dygowa. Pierwszym etapem będzie budowa ronda w centrum Dygowa. Wicemarszałek województwa Anna Bańkowska mówi, że to miejsce jest mocno obciążone przez samochody jadące nad morze.- Łączy południową część województwa właśnie z Kołobrzegiem oraz z tym newralgicznym miejscem drogą powiatową, która prowadzi do Ustronia Morskiego i Sianorzęt - mówi Bańkowska.- Zwłaszcza w tym czasie, kiedy mamy opady deszczu, te kolejny, które znajdują się na drodze, one powodują to, że ruch po niej jest dość niebezpieczny - mówi Starczyk.W czasie robót wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Cała inwestycja ma być gotowa w grudniu.