Ukradł alkohol i zaatakował ochroniarza

Policjanci z Mierzyna zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu polickiego podejrzanego o kradzież rozbójniczą.
Mężczyzna wyniósł ze sklepu butelkę alkoholu, nie płacąc za nią. Gdy interweniował pracownik ochrony, 23-latek kilkakrotnie go uderzył.
Zatrzymany usłyszał zarzut, przyznał się do winy i stanie przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zatrzymany usłyszał zarzut, przyznał się do winy i stanie przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski