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Wiadomo, gdzie trafiła puma

Region Tomasz Domański

Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Fot. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Błąkała się przez kilka ostatnich dni po podkoszalińskich lasach, w niedzielę udało się ją odłowić. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że słynna na cały kraj puma trafiła do poznańskiego ZOO.
Grasująca po regionie puma została złapana

Grasująca po regionie puma została złapana

Puma widziana w podkoszalińskich lasach
Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
- Jest w Poznaniu, jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media, ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie z jakiejś hodowli - powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin Remigiusz Koziński z biura prasowego poznańskiego ogrodu zoologicznego. Jak dodał, dziki kot przejdzie teraz badania, później rozpoczną się poszukiwania nowego domu.

- Poznań jest domem zdecydowanie przejściowym. Nie mamy warunków do tego, żeby puma mogła być u nas dłużej. Teraz kolejnym krokiem będą badania. Kolejnym etatem będzie poszukiwanie miejsca docelowego dla tej pumy, ogrodu zoologicznego albo jakiegoś azylu - mówi Koziński.

Jak udało się nam ustalić, puma może trafić do któregoś z ośrodków zagranicznych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mówi w rozmowie z Radiem Szczecin Remigiusz Koziński z biura prasowego poznańskiego ogrodu zoologicznego.
Jak dodał Remigiusz Koziński, dziki kot przejdzie teraz badania, później rozpoczną się poszukiwania nowego domu.
Relacja Tomasza Domańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

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