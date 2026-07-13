"Dni Morza miały służyć promocji Świnoujścia"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Milion złotych, tyle samorząd Świnoujścia przeznaczył na tegoroczne Dni Morza. Obchody trwały 3 dni i obfitowały w występy rozmaitych artystów.

Święto morza w Świnoujściu odbyło się wraz z pierwszym weekendem wakacji. - Miasto na organizacji wydarzenia nie oszczędzało - mówi Adrian Trydeński z Urzędu Miasta w Świnoujściu. - Miasto przeznaczyło kwotę miliona złotych. Była ona przeznaczona przede wszystkim na pełną organizację. Największą sumę oczywiście pochłonęły garze artystów, ale i także cała scena, ochrona, wszystkie potrzebne rzeczy związane z budową strefy gastronomicznej, wystawienniczej.



Dodaje, że wydarzenie w dużej mierze miało służyć promocji. - Po naszych analizach wstępnych wiemy już, że nie było wolnych noclegów w mieście. To także kwestia związana z tym, że odwiedziły nas różne redakcje. Była to po prostu reklama naszego miasta na całą Polskę i tak naprawdę Europę - podkeśla Trydeński.



Dni Morza w Świnoujściu odbywają się co roku w ostatni pełny weekend czerwca.