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ZUT podpowie, jak odtworzyć Krzywy Las

Region Tomasz Domański

Krzywy Las. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Krzywy Las. Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin/Archiwum]
Naukowcy z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT podpowiedzą gryfińskim leśnikom, jak ukształtować nowy Krzywy Las. Obie strony podpisały w tym celu porozumienie.
Leśnicy i naukowcy ZUT-u będą odtwarzać Krzywy Las w Gryfinie

Leśnicy i naukowcy ZUT-u będą odtwarzać Krzywy Las w Gryfinie

Mimo, że miejsce to jest wpisane na listę pomników przyrody, to z roku na rok rosnące tam drzewa starzeją się i umierają. Obecne działania prowadzone są po to, by podobne cuda mogły podziwiać kolejne pokolenia.

- Został on posadzony w latach 30. ubiegłego wieku, a teorii dotyczących przyczyn jego powstania jest co najmniej kilkadziesiąt. Najbardziej wiarygodne mówią o stworzeniu tego lasu w celach użytkowych, czyli z przeznaczeniem do wykonywania mebli, czy może kadłubów statków albo elementów wozów - mówiła rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Emilia Kujawa.

Leśnicy z nadleśnictwa Gryfino pięć lat temu posadzili blisko dwa tysiące sosen, których sadzonki udało się wyhodować z nasion szyszek drzew Krzywego Lasu. Obecnie drzewka te mają około metra wysokości.
Mówi rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Emilia Kujawa.

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