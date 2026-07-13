ZUT podpowie, jak odtworzyć Krzywy Las

Naukowcy z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT podpowiedzą gryfińskim leśnikom, jak ukształtować nowy Krzywy Las. Obie strony podpisały w tym celu porozumienie.

Mimo, że miejsce to jest wpisane na listę pomników przyrody, to z roku na rok rosnące tam drzewa starzeją się i umierają. Obecne działania prowadzone są po to, by podobne cuda mogły podziwiać kolejne pokolenia.- Został on posadzony w latach 30. ubiegłego wieku, a teorii dotyczących przyczyn jego powstania jest co najmniej kilkadziesiąt. Najbardziej wiarygodne mówią o stworzeniu tego lasu w celach użytkowych, czyli z przeznaczeniem do wykonywania mebli, czy może kadłubów statków albo elementów wozów - mówiła rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Emilia Kujawa.Leśnicy z nadleśnictwa Gryfino pięć lat temu posadzili blisko dwa tysiące sosen, których sadzonki udało się wyhodować z nasion szyszek drzew Krzywego Lasu. Obecnie drzewka te mają około metra wysokości.