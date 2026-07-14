W drawskim szpitalu wszczepiają endoprotezy stawu goleniowo-skokowego

W szpitalu w Drawsku Pomorskim ruszyły operacje wszczepiania endoprotezy stawu goleniowo-skokowego. Placówka dołączyła do nielicznych ośrodków w kraju realizujących te procedury.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zabieg polega na usunięciu zniszczonego stawu i zastąpieniu go sztuczną protezą. Implant musi idealnie pasować do anatomii chorego, dlatego tak ważne jest, aby cała konstrukcja była perfekcyjnie dopracowana.W pierwszych zabiegach uczestniczył Genaro Rubino z Włoch, który od podstaw zaprojektował i stworzył ten nowatorski system. Pozwala on na maksymalną ochronę naturalnych tkanek pacjenta, ponieważ chirurg podczas implantacji usuwa jedynie minimalną liczbę kości.