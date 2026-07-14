Coraz więcej olejomatów w regionie [WIDEO]

Olejomaty, czyli urządzenia do oddawania oleju spożywczego, pojawiły się między innymi w Szczecinku, Gryficach oraz Złocieńcu.

Edycja tekstu: Michał Król

System wydaje mieszkańcom pustą butelkę, a za zwrot pełnej przyznawane są nagrody - w postaci sadzonek drzew czy butelki nowego oleju. Natomiast firma przekazuje zebrany olej do rafinacji - tłumaczy Damian Michalak z zarządu firmy utylizującej odpady.- Po oczyszczeniu, taki surowiec ma bardzo wiele zastosowań. Przede wszystkim to mogą być biopaliwa. Natomiast jest bardzo wiele zastosowań takich jak kosmetyki, środki czystości, farby olejne, świece czy karma dla zwierząt - wylicza Michalak.W Gryficach pierwszy olejomat pojawił się w zeszłym roku. Wiceburmistrz Olga Bujanowska przyznaje, że urządzenie spodobało się mieszkańcom.- Jest znaczny wzrost zainteresowania. I co też za tym idzie, nie ukrywamy, że zastanawiamy się nad ustawieniem trzeciego takiego punktu, gdzieś bliżej tutaj centrum miasta - mówi Bujanowska.Oleju spożywczego nie należy wylewać do kanalizacji. Mieszkańcy Szczecina powinni wyrzucać taki olej do kosza na odpady zmieszane.Wysłaliśmy zapytanie do magistratu czy planuje w przyszłości zainwestować w urządzenia do ekologicznego odbioru oleju. Czekamy na odpowiedź.