Zmiany na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu

Skwer Pionierów w centrum Kołobrzegu zyska nowy blask. Szczegóły inwestycji miejscowi urzędnicy przedstawili przy "Szczękach Naczelnika", czyli popularnej fontannie, która na czas prowadzonych prac będzie musiała zostać wyłączona.

Władze miasta podpisały we wtorek umowę na realizację Zielonych Tarasów Kultury, bo właśnie pod takim hasłem zaplanowane zostały zmiany na Skwerze Pionierów. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że w miejscu betonowych elementów pojawi się nowa roślinność.





- Zostanie tu posadzonych 36 drzew, posadzimy cztery tysiące krzewów: kaliny, jaśminowce, róże, trzmielina i bez czarny - wymienia Mieczkowska.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

W ramach inwestycji przebudowane zostaną także alejki i fontanna będąca jednym z symboli tego miejsca. Powstanie tu również scena. Mariusz Borodych, przedstawiciel wykonawcy inwestycji mówi, że prace na miejscu powinny rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni.- Na pewno będziemy dzielili zakres prac na kilka etapów, nie zamykając, nie wyłączając całego skweru z użytkowania - tłumaczy Borodych.Koszt inwestycji to prawie 13 milionów złotych. Całość powinna być gotowa w maju przyszłego roku.