Woliński Park Narodowy ogłasza konkurs na imię dla żubra

Młody byczek przyszedł na świat w Zagrodzie Pokazowej Żubrów. Syn Posawy i Polanina II, czeka teraz na odpowiednie imię, które, zgodnie z tradycją, musi zaczynać się od liter "PO" (od słowa Polska).

Zgłoszenia z krótkim uzasadnieniem, najlepiej nawiązujące do regionalnej historii lub tradycji, można wysyłać poprzez formularz do 20 sierpnia.



Z nadesłanych propozycji jury wybierze do 10 imion, które potem trafią pod głosowanie internautów.



Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Patrona małego żubra, dyplom oraz rodzinne zaproszenie do odwiedzin zagrody.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski