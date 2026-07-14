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"Chcę spędzać wakacje fajnie, nie przed komputerem"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 60 dzieci pojawia się na euroboisku przy ulicy Andersa w Koszalinie na wakacyjnych zajęciach piłkarskich, organizowanych przez Bałtyk Koszalin.
Są to nie tylko miłośnicy futbolu z miasta, ale też spoza regionu, często niezrzeszeni w klubach. Młodzi piłkarze rozgrywają mecze na kilku mniejszych, wydzielonych boiskach. Są też podzieleni według wieku i umiejętności. Mówią, że to sposób na zabicie nudy w wakacje.

- Możemy się rozwijać w piłce nożnej i jest dużo frajdy, żeby się poznać i pograć z innymi. - Przyjechałem do babci, dziadka. Chciałem też grać i nie nudzić się w domu. - Chcę spędzać wakacje fajnie, nie przed komputerem, nie w internecie. Dużo ludzi przychodzi, osób, kolegów z klasy, ze szkoły - mówią młodzi piłkarze.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00 do końca wakacji. Są bezpłatne, nie trzeba się zapisywać, wystarczą tylko buty, strój sportowy, bidon z wodą i przede wszystkim dobre chęci.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Młodzi piłkarze rozgrywają mecze na kilku mniejszych, wydzielonych boiskach. Są też podzieleni według wieku i umiejętności. Mówią, że to sposób na zabicie nudy w wakacje.

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