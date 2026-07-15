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Prace utrzymaniowe na S3 i S6 przyczyną utrudnień

Region Tomasz Domański

źródło: https://pixabay.com/pl/3811508/CC0 domena publiczna
źródło: https://pixabay.com/pl/3811508/CC0 domena publiczna
Na drogach ekspresowych S3 i S6 odbywają się prace utrzymaniowe. Obowiązują ograniczenia prędkości.
Na obwodnicy miejscowości Płoty służby techniczne naprawiają bariery w pasie rozdziału. Zablokowany jest pas szybki. W okolicach 43-go kilometra trasy obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.

W okolicach Sławna zablokowany pas ruchu i ograniczenia do 80 km/h. Utrudnienia występują w stronę Gdańska.

Zablokowany jeden pas ruchu, ograniczenie prędkości do 90 km/h kierunku Gorzowa na wysokości węzła Gryfino. Trwa wymiana barier energochłonnych

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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