Prace utrzymaniowe na S3 i S6 przyczyną utrudnień

Na drogach ekspresowych S3 i S6 odbywają się prace utrzymaniowe. Obowiązują ograniczenia prędkości.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Na obwodnicy miejscowości Płoty służby techniczne naprawiają bariery w pasie rozdziału. Zablokowany jest pas szybki. W okolicach 43-go kilometra trasy obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.W okolicach Sławna zablokowany pas ruchu i ograniczenia do 80 km/h. Utrudnienia występują w stronę Gdańska.Zablokowany jeden pas ruchu, ograniczenie prędkości do 90 km/h kierunku Gorzowa na wysokości węzła Gryfino. Trwa wymiana barier energochłonnych