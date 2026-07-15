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Świnoujście. Plac zabaw (będzie) jak nowy

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / congerdesign (domena publiczna)
Fot. pixabay.com / congerdesign (domena publiczna)
W czasie jego powstawania był najdroższym tego typu obiektem w mieście. Teraz czeka go remont. Po kilkunastu latach od wybudowania przez Polskie LNG placu zabaw w Świnoujściu, przyszedł czas na tuning.
Plac zabaw w dzielnicy Warszów był "prezentem" od spółki, która wybudowała w Świnoujściu terminal LNG.

- "Piracka przygoda" to jeden z droższych placów zabaw, który powstał 12 lat temu. Wówczas w oparciu o ramy dobrosąsiedzkich stosunków spółka wybudowała ten plac zabaw, a miasto przejęło na siebie obowiązek utrzymywania - przypomina Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

Teraz miasto szykuje się do jego odnowienia.

- Po 12 latach trzeba ten plac naprawić. W najbliższym czasie zostanie wymieniona nawierzchnia na placu zabaw. Będą także naprawione poszczególne elementy zabawowe - dodał.

"Piracka przygoda" mieści się na 3,5 tys. metrów kwadratowych. Poza urządzaniami do zabaw, w tym kilkumetrowym modelem statku, znajduje się scena z zadaszeniem i widownią na kilkadziesiąt osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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