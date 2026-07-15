Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Braki w bankach krwi - stan bardzo niski w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dotyczy grup A RhD+, 0 RhD+, A RhD-, 0 RhD-, AB RhD-.

- ABRh ujemny. Co dwa miesiące, jeżeli osocze, to co miesiąc.

- Naprawdę nie ma się czego bać, lekkie ukucie, chwila, moment i jest po oddaniu.

- To jest jeden z najważniejszych leków, jaki możemy zrobić.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jak mówią medycy - może być jeszcze gorzej.- Wakacje to dla nas bardzo trudny czas - tłumaczy Anna Lipińska z RCKiK w Szczecinie.- W naszym regionie ze względu na wzmożony ruch turystyczny, a co za tym idzie, niestety, wypadki drogowe, wzrasta zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Szczególnie apelujemy o to, żeby zgłaszały się do nas do oddania osoby grupy krwi 0 - zaapelowała.Szczecińscy krwiodawcy także zachęcają, by podzielić się tym bezcennym darem.- Oddaję krew, od 15 lat regularnie, staram się to robić. Pomagam, mam rzadką grupę, dlatego oddaję - powiedział jeden z krwiodawców.- Jaka to grupa? - spytała reporterka Radia Szczecin.Studiowałam medyczny kierunek. Zdecydowałam się oddać. To jest tylko małe ukłucie i kilkanaście minut leżenia. I to tyle.Panie z rejestracji zadzwoniły do mnie i powiedziały, że pilnie potrzebuję płytek. Mam rzadką grupę krwi i stąd też moja wizyta dzisiejsza. Ci, co jeszcze nie oddawali, zapraszam, zachęcam, bo można uratować cudze życie...Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.