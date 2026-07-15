Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Braki w bankach krwi - stan bardzo niski w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie dotyczy grup A RhD+, 0 RhD+, A RhD-, 0 RhD-, AB RhD-.
Jak mówią medycy - może być jeszcze gorzej.
- Wakacje to dla nas bardzo trudny czas - tłumaczy Anna Lipińska z RCKiK w Szczecinie.
- W naszym regionie ze względu na wzmożony ruch turystyczny, a co za tym idzie, niestety, wypadki drogowe, wzrasta zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Szczególnie apelujemy o to, żeby zgłaszały się do nas do oddania osoby grupy krwi 0 - zaapelowała.
Szczecińscy krwiodawcy także zachęcają, by podzielić się tym bezcennym darem.
- Oddaję krew, od 15 lat regularnie, staram się to robić. Pomagam, mam rzadką grupę, dlatego oddaję - powiedział jeden z krwiodawców.
- Jaka to grupa? - spytała reporterka Radia Szczecin.
- Panie z rejestracji zadzwoniły do mnie i powiedziały, że pilnie potrzebuję płytek. Mam rzadką grupę krwi i stąd też moja wizyta dzisiejsza. Ci, co jeszcze nie oddawali, zapraszam, zachęcam, bo można uratować cudze życie...
Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wakacje to dla nas bardzo trudny czas - tłumaczy Anna Lipińska z RCKiK w Szczecinie.
- W naszym regionie ze względu na wzmożony ruch turystyczny, a co za tym idzie, niestety, wypadki drogowe, wzrasta zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Szczególnie apelujemy o to, żeby zgłaszały się do nas do oddania osoby grupy krwi 0 - zaapelowała.
Szczecińscy krwiodawcy także zachęcają, by podzielić się tym bezcennym darem.
- Oddaję krew, od 15 lat regularnie, staram się to robić. Pomagam, mam rzadką grupę, dlatego oddaję - powiedział jeden z krwiodawców.
- Jaka to grupa? - spytała reporterka Radia Szczecin.
- ABRh ujemny. Co dwa miesiące, jeżeli osocze, to co miesiąc.
- Naprawdę nie ma się czego bać, lekkie ukucie, chwila, moment i jest po oddaniu.
- To jest jeden z najważniejszych leków, jaki możemy zrobić.- Studiowałam medyczny kierunek. Zdecydowałam się oddać. To jest tylko małe ukłucie i kilkanaście minut leżenia. I to tyle.
- Panie z rejestracji zadzwoniły do mnie i powiedziały, że pilnie potrzebuję płytek. Mam rzadką grupę krwi i stąd też moja wizyta dzisiejsza. Ci, co jeszcze nie oddawali, zapraszam, zachęcam, bo można uratować cudze życie...
Krew mogą oddawać osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kg.
Edycja tekstu: Jacek Rujna