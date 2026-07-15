Rusza rekrutacja do burs i internatów

400 miejsc dla uczniów spoza Szczecina. W czwartek rozpocznie się rekrutacja do burs i internatów.
Uczniowie, którzy od września rozpoczną naukę w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych, na złożenie wniosku mają czas do 3 sierpnia.
Rekrutacja odbywa się internetowo, a wyniki zostaną ogłoszone 21 sierpnia. Pełna oferta placówek oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie naboru.
Rekrutacja odbywa się internetowo, a wyniki zostaną ogłoszone 21 sierpnia. Pełna oferta placówek oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie naboru.
Edycja tekstu: Michał Tesarski