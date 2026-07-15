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Rusza rekrutacja do burs i internatów

Region Julia Nowicka

Fot. wiadomości.szczecin.eu
Fot. wiadomości.szczecin.eu
400 miejsc dla uczniów spoza Szczecina. W czwartek rozpocznie się rekrutacja do burs i internatów.
Uczniowie, którzy od września rozpoczną naukę w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych, na złożenie wniosku mają czas do 3 sierpnia.

Rekrutacja odbywa się internetowo, a wyniki zostaną ogłoszone 21 sierpnia. Pełna oferta placówek oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie naboru.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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