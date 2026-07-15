Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

W Poznaniu rozpoczął się proces Arkadiusza Kraski

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Arkadiusz Kraska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Arkadiusz Kraska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Spędził w więzieniu prawie 20 lat. Został skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo w Szczecinie. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces Arkadiusza Kraski.
Sąd Najwyższy, który najpierw utrzymał ten wyrok, po pojawieniu się nowych dowodów w 2019 roku go uchylił i wypuścił mężczyznę na wolność. Arkadiusz Kraska liczy, że poznański sąd go teraz uniewinni.

- Kawał życia mi już zabrano. Zobaczymy, ile to wszystko będzie trwało i ile lat będzie to trwało. Widzimy, ile lat zajęło prokuraturze przesłuchanie pięciu świadków, rok na jednego świadka. Tutaj chodzi rzeczywiście o prawdę i prawda sama się obroni - powiedział Kraska.

Po pojawieniu się nowych dowodów prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa. "Po jego zakończeniu ponownie oskarżyła Arkadiusza Kraskę" - mówi prokurator Artur Mądrzak.

- Całość materiału ponownie oceniona dała podstawę prokuratorowi do ponownego wniesienia aktu oskarżenia. Są dowody, jak to oceni sąd, to w tej chwili pozostaje kwestia otwarta - podkreślił Mądrzak.

Arkadiusz Kraska nigdy nie przyznał się do zabójstwa dwóch osób w Szczecinie. W środę (15.07.) w sądzie powtórzył, że jest niewinny. O zabójstwie miał się dowiedzieć od kolegi, który przyszedł do niego do domu.

Szczegóły zbrodni, jak twierdzi, poznał, dopiero oglądając telewizję. Zabójstwo miało być efektem porachunków gangsterskich. Obrońcy oskarżonego, jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia, złożyli wniosek o umorzenie sprawy ze względu, jak przekonywali, braku oczywistych dowodów.

Ich wniosek, co się nie zdarza, poparła pełnomocnik rodzin zamordowanych mężczyzn. Sąd jednak wniosek odrzucił ze względów formalnych.

Uznał, że tylko na rozprawie jest w stanie ocenić zebrane w tej sprawie dowody. Proces, ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, toczy się teraz w Poznaniu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Arkadiusz Kraska liczy, że poznański sąd go teraz uniewinni.
Po pojawieniu się nowych dowodów prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa. "Po jego zakończeniu ponownie oskarżyła Arkadiusza Kraskę" - mówi prokurator Artur Mądrzak.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka na hulajnodze
    (od wczoraj oglądane 6903 razy)
  2. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od 09 lipca oglądane 4999 razy)
  3. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od 09 lipca oglądane 3755 razy)
  4. Komunikat policji po tragicznym wypadku
    (od wczoraj oglądane 3008 razy)
  5. Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną i awaryjnie lądował
    (od 11 lipca oglądane 2397 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Plac Solidarności w przebudowie. Na drzewa trzeba zaczekać do jesieni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Atak na księdza w Choszcznie [WIDEO]
Nowy napój alkoholowy w sklepach. Lekarze ostrzegają [WIDEO]
Woda w podszczecińskiej gminie Dobra znów bezpieczna [WIDEO, ZDJĘCIA]
Historyczna kamienica odzyska dawny blask [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty