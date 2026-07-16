Nadzwyczajne posiedzenie w Policach. Sprawdzą legalność sprawowania mandatu przez radnego

Komisja Rewizyjna w Policach przeprowadzi kontrolę dotyczącą legalności sprawowania mandatu przez radnego Wojciecha Dudka. Decyzja zapadła na czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Policach.

Pismo dotyczyło pełnienia przez Wojciecha Dudka funkcji członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach i jednocześnie pełnienia funkcji radnego, co narusza przepisy prawa.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane w związku z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z 10 lipca 2026 roku, do którego wpłynął wniosek o wygaszenie mandatu radnego gminy Police Wojciecha Dudka.Zdaniem radnego, nie doszło do nieprawidłowości. - W kadencji 2010-2014 mandat radnego wykonywała pani wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" i nikt wówczas tej sytuacji nie podważał. Podobnie było, kiedy radnym był Krystian Kowalewski, a w międzyczasie zasiadał również w zarządzie spółdzielni - mówi Wojciech Dudek.- Łączenie pracy w zarządach przedsiębiorstw z funkcją radnego jest naganne - mówi radny z klubu PiS Waldemar Bubiłek. - Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i jeżeli ktoś się decyduje zostać radnym, to powinien zostawić rady nadzorcze, spółki i cały swój czas wolny poświęcić na prace rady.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane jest na 21 lipca.