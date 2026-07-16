Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana

Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S6. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Stare Bielice.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że z niewyjaśnionych dotąd przyczyn kierujący samochodem osobowym marki BMW, 35-letni mężczyzna zjechał na prawe pobocze, w wyniku czego pojazdy dachował. Na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe - powiedziała mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.





- Niestety, w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 6-letnie dziecko, a dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala - relacjonował asp. Dariusz Schacht z Komedy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.

- Trasa w kierunku Koszalina a także do S11 jest zablokowana - dodaje mł. asp. Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej w Koszalinie. - Funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady oraz ustalają świadków. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku. Na tę chwilę droga ekspresowa nr 6 w kierunku Koszalina pozostaje zablokowana.





Policjanci kierują ruchem i wyznaczyli objazdy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski / Jacek Rujna