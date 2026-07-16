Jest dofinansowanie dla Centrum Rehabilitacji Bielika w Wielgowie [WIDEO]

Centrum Rehabilitacji Bielika powstaje w szczecińskim Wielgowie. W ośrodku zajmującym się ratowaniem dzikiej zwierzyny stanęła olbrzymia woliera.

- Chcemy dobudować jeszcze jedną część, ponieważ budujemy Centrum Rehabilitacji Bielika i dostaliśmy zgodę na przyjmowanie tych bielików spoza miasta Szczecin. No i tak już się dzieje. W tym roku przyjęliśmy chyba sześć albo siedem ptaków - podkreśla Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.









Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dzięki niej ptaki powracają do zdrowia przed wypuszczeniem na wolność. Nowa infrastruktura pozwala na przyjmowanie większej liczby bielików.Z nowym rokiem ośrodek wzbogaci się o dwa duże inkubatory do odchowu młodych ptaków.- Jest to duży ptak, więc on nie wejdzie nam do takiego przeciętnego inkubatora, który jest dość łatwo dostępny. Tutaj musieliśmy poszukać dość mocno inkubatorów, przynajmniej metrowych, żeby bielik osłabiony, który do nas trafia miał stabilne warunki - zaznacza Saweryniak.Centrum Rehabilitacji Bielika powstaje miedzy innymi dzięki dotacjom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego. Takich placówek o najwyższym standardzie jest zaledwie kilkanaście w kraju.