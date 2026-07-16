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Plany szybkiej kolei na trasie Szczecin-Gorzów-Poznań

Region Antoni Stefański

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe
źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe
Nowa linia kolejowa ze Szczecina do Poznania przez Pyrzyce, Barlinek i Gorzów Wielkopolski mogłaby skrócić podróż między stolicami Pomorza Zachodniego i Wielkopolski do około 65 minut.
Na razie to jedynie element koncepcji Zintegrowanej Sieci Kolejowej, która zakłada rozwój kolei po 2035 roku.

Wskazanie trasy w rejonie Pyrzyc i Barlinka wynika z potrzeby połączenia dwóch celów.

- Pierwszym z nich jest stworzenie sprawnego powiązania Szczecina, Gorzowa, Wielkopolskiego i Poznania oraz włączenie tych miast w sieć kolei dużych prędkości, a drugim poprawa dostępności do sieci kolejowej dla tych części regionu, które obecnie pozostają poza obsługą pasażerską lub mają do niej ograniczony dostęp - mówi rzecznik prasowy spółki Port Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.

Dokładny przebieg nowej linii, ani lokalizacje stacji nie są jeszcze znane. Na obecnym etapie wskazano jedynie korytarz transportowy o szerokości około 20 kilometrów, a szczegółowe rozwiązania mają zostać wypracowane podczas dalszych analiz i konsultacji z mieszkańcami.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Pierwszym z nich jest stworzenie sprawnego powiązania Szczecina, Gorzowa, Wielkopolskiego i Poznania oraz włączenie tych miast w sieć kolei dużych prędkości, a drugim poprawa dostępności do sieci kolejowej dla tych części regionu, które obecnie pozostają poza obsługą pasażerską lub mają do niej ograniczony dostęp - mówi rzecznik prasowy spółki Port Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.

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