Plany szybkiej kolei na trasie Szczecin-Gorzów-Poznań

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe

Nowa linia kolejowa ze Szczecina do Poznania przez Pyrzyce, Barlinek i Gorzów Wielkopolski mogłaby skrócić podróż między stolicami Pomorza Zachodniego i Wielkopolski do około 65 minut.

Na razie to jedynie element koncepcji Zintegrowanej Sieci Kolejowej, która zakłada rozwój kolei po 2035 roku.



Wskazanie trasy w rejonie Pyrzyc i Barlinka wynika z potrzeby połączenia dwóch celów.



- Pierwszym z nich jest stworzenie sprawnego powiązania Szczecina, Gorzowa, Wielkopolskiego i Poznania oraz włączenie tych miast w sieć kolei dużych prędkości, a drugim poprawa dostępności do sieci kolejowej dla tych części regionu, które obecnie pozostają poza obsługą pasażerską lub mają do niej ograniczony dostęp - mówi rzecznik prasowy spółki Port Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.



Dokładny przebieg nowej linii, ani lokalizacje stacji nie są jeszcze znane. Na obecnym etapie wskazano jedynie korytarz transportowy o szerokości około 20 kilometrów, a szczegółowe rozwiązania mają zostać wypracowane podczas dalszych analiz i konsultacji z mieszkańcami.



Edycja tekstu: Jacek Rujna