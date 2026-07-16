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Trwa rekrutacja do trzech nowych żłobków w Szczecinie

Region Antoni Stefański

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
W Szczecinie trwa rekrutacja do trzech nowych żłobków, które rozpoczną działalność we wrześniu. Placówki powstaną przy ulicach Fregaty, Bohaterów Getta Warszawskiego i Pszczelnej.
Będą wyposażone w nowoczesny sprzęt, a opiekę nad dziećmi sprawować będą między innymi pielęgniarki, psychologowie i dietetycy.

Zapisy prowadzone są przez internet. O miejsce mogą ubiegać się dzieci do trzeciego roku życia, mieszkające na stałe w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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