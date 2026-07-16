Zwierzęta ze schroniska w Sosnowicach potrzebują pomocy podczas upałów [ZDJĘCIA]

Ręczniki, specjalne maty chłodzące, ale też przenośne baseny do wypełnienia wodą - tego potrzebują latem psy ze schroniska w Sosnowicach pod Golczewem. Czworonogi znoszą wysokie temperatury gorzej niż ludzie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Woda w niewielkim basenie, który można wstawić do boksu, potrafi przynieść sporą ulgę - tłumaczy kierowniczka schroniska Barbara Leszczyńska.- To świetna sprawa dla nich, bo one poznają dopiero czasami to, że można wejść, zanurzyć się w tej wodzie, a niektóre świetnie znają wodę i jest to dla nich super przygodą, że ktoś coś im takiego ciekawego do boksu przyniesie - mówiła Leszczyńska.Wolontariusze i pracownicy schroniska podczas upałów ograniczają spacery z czworonogami. Można im podarować przysmaki albo zabawki - dodaje Leszczyńska.- Każda ilość zabawek, pluszaków i różnych jakichś takich gryzaków też i oczywiście też gryzaki takie naturalne do gryzienia, do zabawy w boksie, do zjedzenia po prostu. One akurat są w stanie nawet w upał sobie tam poradzić - informuje Leszczyńska.Dary dla schroniska w Sosnowicach można przywieźć osobiście albo wysłać. W przytulisku przebywa obecnie 109 psów.