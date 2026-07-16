Rada Osiedla Świerczewo chce zmian w komunikacji miejskiej

Rada szczecińskiego osiedla Świerczewo chce poprawy dostępu do komunikacji miejskiej na „starym Świerczewie”. Po konsultacjach z mieszkańcami do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego trafił wniosek z propozycjami zmian tras autobusów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak mówi przewodniczący Rady Osiedla Świerczewo Tomasz Przymusiński, mieszkańcy wskazali kilka możliwych rozwiązań.- Spośród zgłoszonych propozycji przekazaliśmy cztery, które najczęściej się powtarzały. To nowy wariant linii 75, korekta linii 74, wydłużenie linii 98 lub mikrobus dowozowy. Pracownicy z ZDiTM odniesie się negatywnie do pomysłów - przekazał Przymusiński.Dla linii 74 spowodowałoby wydłużenie czasu przejazdu i większe potoki pasażerskie na linii 86, a w przypadku linii 98 pozbawienie bezpośredniego połączenia Gumieniec ze szkołami na jej obecnej trasie – tłumaczy Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Jeżeli chodzi o linię 75, wycofanie co piątego kursu z ulicy Witkiewicza oznacza istotne ograniczenie w dostępności do linii 75 dla tego obszaru, jednocześnie nie dając satysfakcji oferty dla "starego Świerczewa" - podkreśla Kwiecień-Zwierzyńska.ZDiTM proponuje alternatywne rozwiązanie, zakładające zmianę trasy autobusu linii 67 przez ulice Świerczewską i Zielonogórską w kierunku Stoczni Szczecińskiej. Realizacja tego pomysłu wymagałaby jednak między innymi zmian w organizacji ruchu i dodatkowych nakładów finansowych.