Wielka przeprowadzka małych mrówek w Dźwirzynie

"Akcja Mrówka" w podkołobrzeskim Dźwirzynie. Na miejscu rozpoczyna się budowa boiska sportowego. Zanim wbita zostanie pierwsza łopata, konieczne było przeniesienie siedliska chronionego gatunku mrówek.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Na terenie inwestycji znajdowały się mrowiska należące do mrówki rudnicy, czyli gatunku częściowo chronionego w Polsce. Kolidowały one z przyszłymi pracami przy ulicy Sportowej. Urzędnicy przy wsparciu specjalistów musieli znaleźć im nowy dom.Doktor Krzysztof Jankowski odpowiedzialny za przenoszenie siedlisk mówi, że cały proces musiał mieć jasno określony przebieg.- Najpierw zdejmujemy tę górną część kopca, przenosimy do pojemnika wytypowanego do górnej części, później środkową, a później dolną. Przy zasiedleniu nowego miejsca czynności są wykonywane na odwrót, dlatego musimy tak troszeczkę kilka segmentów pozbierać - mówił Jankowski.Mrówki trafiły do nowej lokalizacji z materiałem tworzącym dotychczasowe gniazdo, dzięki czemu będą mogły rozpocząć odbudowę mrowiska.Gmina może więc przystąpić do budowy pierwszego w Dźwirzynie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Koszt inwestycji to 14 milionów złotych.