Wielka przeprowadzka małych mrówek w Dźwirzynie

"Akcja Mrówka" w podkołobrzeskim Dźwirzynie. Na miejscu rozpoczyna się budowa boiska sportowego. Zanim wbita zostanie pierwsza łopata, konieczne było przeniesienie siedliska chronionego gatunku mrówek.
Na terenie inwestycji znajdowały się mrowiska należące do mrówki rudnicy, czyli gatunku częściowo chronionego w Polsce. Kolidowały one z przyszłymi pracami przy ulicy Sportowej. Urzędnicy przy wsparciu specjalistów musieli znaleźć im nowy dom.
Doktor Krzysztof Jankowski odpowiedzialny za przenoszenie siedlisk mówi, że cały proces musiał mieć jasno określony przebieg.
- Najpierw zdejmujemy tę górną część kopca, przenosimy do pojemnika wytypowanego do górnej części, później środkową, a później dolną. Przy zasiedleniu nowego miejsca czynności są wykonywane na odwrót, dlatego musimy tak troszeczkę kilka segmentów pozbierać - mówił Jankowski.
Mrówki trafiły do nowej lokalizacji z materiałem tworzącym dotychczasowe gniazdo, dzięki czemu będą mogły rozpocząć odbudowę mrowiska.
Gmina może więc przystąpić do budowy pierwszego w Dźwirzynie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Koszt inwestycji to 14 milionów złotych.
Doktor Krzysztof Jankowski odpowiedzialny za przenoszenie siedlisk mówi, że cały proces musiał mieć jasno określony przebieg.
- Najpierw zdejmujemy tę górną część kopca, przenosimy do pojemnika wytypowanego do górnej części, później środkową, a później dolną. Przy zasiedleniu nowego miejsca czynności są wykonywane na odwrót, dlatego musimy tak troszeczkę kilka segmentów pozbierać - mówił Jankowski.
Mrówki trafiły do nowej lokalizacji z materiałem tworzącym dotychczasowe gniazdo, dzięki czemu będą mogły rozpocząć odbudowę mrowiska.
Gmina może więc przystąpić do budowy pierwszego w Dźwirzynie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Koszt inwestycji to 14 milionów złotych.
Edycja tekstu: Michał Tesarski