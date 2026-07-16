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Młode jerzyki padły ofiarą upałów

Region Weronika Łyczywek

Młode jerzyki. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Młode jerzyki. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Młode jerzyki. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Młode jerzyki. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Lista zwierzęcych pacjentów. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Lista zwierzęcych pacjentów. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Około pięćdziesięciu piskląt jerzyków trafiło pod opiekę szczecińskiego Zwierzogrodu w Wielgowie. To skutek ostatnich upałów.
Nieopierzone ptaki przedwcześnie wyskakiwały z gniazd, nie będąc gotowe do lotu. W Szczecinie maluchy były odnajdywane między innymi na rozgrzanych ulicach i chodnikach, skąd trafiły pod opiekę Pauliny Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie, z którą rozmawiała Weronika Łyczywek.

- To są jerzyki. Te dwa dni kiedy było po 40 stopni, ptaki ratując się, żeby się nie ugotować w swoich gniazdach, po prostu z nich wyskakiwały. No i w dwa dni przyjechały do nas 44 osobniki jerzyka. To były ptaki, które były odwodnione, po upadkach. Tutaj każdego ptaka trzeba wziąć do ręki i po prostu otworzyć mu dziubek, i włożyć do środka owady. Im starszy do nas jerzyk trafia, tym trudniej mu przyjąć, że nasze ręce to jednak nie mama jerzykowa, więc po prostu walczą z nami - mówi Seweryniak.

Te, które tutaj mamy, kiedy wrócą do przyrody? - dopytuje dziennikarka.

- One same już starają się wyskoczyć z tych pojemników. Wtedy bierzemy je na wagę, sprawdzamy, jak kondycyjnie wyglądają i obrączkujemy, i lecą w świat - dodaje Seweryniak.

Jerzyki to ptaki, które w locie mogą osiągnąć prędkość ponad 100 kilometrów na godzinę. Ich przysmakiem są komary. Jeden jerzyk może zjeść ich nawet kilka tysięcy dziennie.

Szczeciński Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie działa od 4 lat. Przez całą dobę przyjmuje on ranne, chore, osłabione dzikie zwierzęta, zapewniając im leczenie, rehabilitację i przygotowanie do powrotu do naturalnego środowiska.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Weroniki Łyczywek

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