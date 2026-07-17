Szczecin wita...niedopałkami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W okolicach Dworca Głównego widać problem z porozrzucanymi papierosowymi resztkami.

Są na chodnikach, przy wejściu i w miejscach, przez które każdego dnia przechodzą pasażerowie.



- Strasznie, jest śmietnik i ciężko jest wyrzucić obok. Sami widzimy jak to wygląda. - Od wielu miesięcy jest tutaj syf. - Cała ziemia zasypana. Odrzuca od tego całego krajobrazu. - Odgaszę i wyrzucę do kosza. A nie rzucam na ziemię tak jak niektórzy. - Kultura. - Właśnie chciałyśmy usiąść na ławkę, ale cała jest zasyfiona i usiadłyśmy obok. - Psuje trochę estetykę Szczecina, no ale może też uda się coś z tym zrobić - mówili.



Do prezydenta trafiła interpelacja z prośbą o rozwiązanie tego problemu. Złożył ją szczeciński radny Piotr Kęsik. Jak podkreśla, przez dworzec każdego dnia przewijają się tysiące osób, a pozostawione niedopałki szpecą jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w mieście.



- Czy nam się to podoba czy nie, to około 100 tysięcy mieszkańców Szczecina pali papierosy. Powinni mieć możliwość wyboru, czyli powinny być popielnice, wyodrębnione miejsca. Rozwiązania są różne. Mam nadzieję, że pan prezydent, zastępca prezydenta stanie na wysokości zadania - powiedział.



W okolicy dworca nie ma koszy z popielnicami, zdaniem radnego to dlatego, że miasto wciąż korzysta z katalogu miejskich mebli z 2017 roku, który takich koszy nie zawiera.



Zapytaliśmy miasto, czy zamierza coś z tym zrobić. Czekamy na odpowiedź.



Edycja tekstu: Jacek Rujna