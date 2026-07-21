Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Nowy rozkład jazdy tramwaju wodnego

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Od sierpnia ruszy bezpośredni tramwaj wodny ze Szczecina do Świnoujścia. Samorządowy Szlak Wodny zmienia rozkład jazdy. Po poprawkach pasażerowie będą mieli więcej czasu na zwiedzanie i opalanie się na świnoujskiej plaży.
Tramwaj wypływać będzie ze Szczecina o godzinie 7 rano, a rejs nad morze będzie trwał 5 godzin. Uruchomiona zostanie też druga trasa łącząca Świnoujście z Nowym Warpnem.

Trasa nr 1
Szczecin – Stepnica 7:15 – 9:00
Stepnica – Trzebież 9:15 – 9:45
Trzebież – Świnoujście 10:00 – 12:00
Świnoujście – Trzebież 17:00 – 19:00
Trzebież – Stepnica 19:15 – 19:45
Stepnica – Szczecin 20:00 – 22:00

Trasa nr 2
Świnoujście – Nowe Warpno 8:00 – 9:45
Nowe Warpno – Świnoujście 10:00 – 11:45
Świnoujście – Nowe Warpno 13:00 – 14:45
Nowe Warpno – Świnoujście 15:00 – 16:45
Świnoujście – Nowe Warpno 18:00 – 19:45
Nowe Warpno – Świnoujście 20:00 – 21:45

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13100 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od wczoraj oglądane 3738 razy)
  3. Tragiczny wypadek na DK10
    (od wczoraj oglądane 3000 razy)
  4. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2552 razy)
  5. Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty
    (od dzisiaj oglądane 2414 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wakacyjne Miasto Kobiet na finiszu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty