Nowy rozkład jazdy tramwaju wodnego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od sierpnia ruszy bezpośredni tramwaj wodny ze Szczecina do Świnoujścia. Samorządowy Szlak Wodny zmienia rozkład jazdy. Po poprawkach pasażerowie będą mieli więcej czasu na zwiedzanie i opalanie się na świnoujskiej plaży.

Tramwaj wypływać będzie ze Szczecina o godzinie 7 rano, a rejs nad morze będzie trwał 5 godzin. Uruchomiona zostanie też druga trasa łącząca Świnoujście z Nowym Warpnem.



Trasa nr 1

Szczecin – Stepnica 7:15 – 9:00

Stepnica – Trzebież 9:15 – 9:45

Trzebież – Świnoujście 10:00 – 12:00

Świnoujście – Trzebież 17:00 – 19:00

Trzebież – Stepnica 19:15 – 19:45

Stepnica – Szczecin 20:00 – 22:00



Trasa nr 2

Świnoujście – Nowe Warpno 8:00 – 9:45

Nowe Warpno – Świnoujście 10:00 – 11:45

Świnoujście – Nowe Warpno 13:00 – 14:45

Nowe Warpno – Świnoujście 15:00 – 16:45

Świnoujście – Nowe Warpno 18:00 – 19:45

Nowe Warpno – Świnoujście 20:00 – 21:45