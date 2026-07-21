Nowy rozkład jazdy tramwaju wodnego

Od sierpnia ruszy bezpośredni tramwaj wodny ze Szczecina do Świnoujścia. Samorządowy Szlak Wodny zmienia rozkład jazdy. Po poprawkach pasażerowie będą mieli więcej czasu na zwiedzanie i opalanie się na świnoujskiej plaży.
Tramwaj wypływać będzie ze Szczecina o godzinie 7 rano, a rejs nad morze będzie trwał 5 godzin. Uruchomiona zostanie też druga trasa łącząca Świnoujście z Nowym Warpnem.
Trasa nr 1
Szczecin – Stepnica 7:15 – 9:00
Stepnica – Trzebież 9:15 – 9:45
Trzebież – Świnoujście 10:00 – 12:00
Świnoujście – Trzebież 17:00 – 19:00
Trzebież – Stepnica 19:15 – 19:45
Stepnica – Szczecin 20:00 – 22:00
Trasa nr 2
Świnoujście – Nowe Warpno 8:00 – 9:45
Nowe Warpno – Świnoujście 10:00 – 11:45
Świnoujście – Nowe Warpno 13:00 – 14:45
Nowe Warpno – Świnoujście 15:00 – 16:45
Świnoujście – Nowe Warpno 18:00 – 19:45
Nowe Warpno – Świnoujście 20:00 – 21:45
Trasa nr 1
Szczecin – Stepnica 7:15 – 9:00
Stepnica – Trzebież 9:15 – 9:45
Trzebież – Świnoujście 10:00 – 12:00
Świnoujście – Trzebież 17:00 – 19:00
Trzebież – Stepnica 19:15 – 19:45
Stepnica – Szczecin 20:00 – 22:00
Trasa nr 2
Świnoujście – Nowe Warpno 8:00 – 9:45
Nowe Warpno – Świnoujście 10:00 – 11:45
Świnoujście – Nowe Warpno 13:00 – 14:45
Nowe Warpno – Świnoujście 15:00 – 16:45
Świnoujście – Nowe Warpno 18:00 – 19:45
Nowe Warpno – Świnoujście 20:00 – 21:45