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Nocny pożar hali magazynowej w powiecie goleniowskim [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Facebook/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Fot. Facebook/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Fot. Facebook/OSP Przemocze
Fot. Facebook/OSP Przemocze
Fot. Facebook/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Fot. Facebook/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Fot. Facebook/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Fot. Facebook/Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
O drugiej w nocy 11 zastępów strażaków ruszyło do pożaru hali w Przemoczu w Powiecie goleniowskim.
Całkowitemu spaleniu uległ obiekt o powierzchni 500-set metrów kwadratowych.

Asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie mówi, że do zdarzenia doszło o drugiej w nocy. Straty są znaczne.

- Do działań skierowano 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy prowadzili jednocześnie działania gaśnicze oraz obronę sąsiednich budynków. W pożarze spaleniu uległa hala wraz z wyposażeniem i znajdującymi się w niej pojazdami - dodaje rzecznik prasowy.

W pożarze nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo co było powodem powstania zarzewia ognia.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie mówi, że do zdarzenia doszło o drugiej w nocy. Straty są znaczne.

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