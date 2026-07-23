Nocny pożar hali magazynowej w powiecie goleniowskim [ZDJĘCIA]

O drugiej w nocy 11 zastępów strażaków ruszyło do pożaru hali w Przemoczu w Powiecie goleniowskim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Całkowitemu spaleniu uległ obiekt o powierzchni 500-set metrów kwadratowych.Asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie mówi, że do zdarzenia doszło o drugiej w nocy. Straty są znaczne.- Do działań skierowano 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy prowadzili jednocześnie działania gaśnicze oraz obronę sąsiednich budynków. W pożarze spaleniu uległa hala wraz z wyposażeniem i znajdującymi się w niej pojazdami - dodaje rzecznik prasowy.W pożarze nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo co było powodem powstania zarzewia ognia.