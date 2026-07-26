Czerwone flagi na zachodniopomorskich kąpieliskach

Czerwona flaga na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. To przez zakwit sinic. Nie można wchodzić do wody także na kąpieliskach nad Bałtykiem.
Kolejne badanie wody w Stepnicy ma być przeprowadzone jutro.
Czerwone flagi powiewają także na części kąpielisk nad Bałtykiem - to z powodu zbyt wysokich fal. Nie można wchodzić do morza w pasie od Pobierowa do Pogorzelicy, co oznacza, że zakaz obowiązuje też m.in. w Rewalu i w Niechorzu.
Szczegóły dotyczące zakazów kąpieli można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Czerwone flagi powiewają także na części kąpielisk nad Bałtykiem - to z powodu zbyt wysokich fal. Nie można wchodzić do morza w pasie od Pobierowa do Pogorzelicy, co oznacza, że zakaz obowiązuje też m.in. w Rewalu i w Niechorzu.
Szczegóły dotyczące zakazów kąpieli można znaleźć w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.