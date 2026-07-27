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Wiemy, kto wystąpi na scenie tegorocznych Żagli

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dawid Kwiatkowski, IRA, Oskar Cyms i Voo Voo – znamy gwiazdy tegorocznych Żagli w Szczecinie.
Organizatorzy zaprezentowali program największej letniej imprezy w mieście, która odbędzie się od 14 do 16 sierpnia.

Oprócz koncertów na uczestników czekają także żaglowce, parada jednostek, pokazy dronów, regaty, scena szantowa oraz atrakcje dla całych rodzin.

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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