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Problemy w szpitalu w Barlinku. Interweniuje posłanka KO

Region Anna Klimczyk, Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Magdalena Filiks interweniuje w sprawie barlineckiego szpitala. Posłanka na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta pytała, czy w placówce rzeczywiście dochodziło do nieprawidłowości. - Wiele osób zwracało się do mnie z prośbą o interwencje - komentowała.
- Postanowiłam, żeby tutaj dzisiaj wziąć udział w tej sesji nadzwyczajnej właśnie po to, żeby wysłuchać obu stron i mieć jakieś rozeznanie. Oczywiście, z założeniem, że chciałabym pomóc - dodała.

Na to, że źle się dzieje w lecznicy, wskazują także mieszkańcy Barlinka. Problemy miały zacząć się w 2024 roku. To wtedy nowy zarząd placówki miał zwolnić część pracowników. Poza tym w szpitalu miało dochodzić do mobbingu czy fałszowania dokumentacji medycznej.

- Bardzo dużo lekarzy odeszło, bo były tu jakieś szopki i nikt nie chciał w takich warunkach pracować. - Straciliśmy bardzo dużo lekarzy, którzy byli naprawdę bardzo dobrzy. - Jeżeli coś się dzieje, to trzeba teraz jechać do pobliskiego szpitala, czyli do Gorzowa lub do Choszczna i tam człowiek więcej uzyska pomocy niż tutaj u nas w Barlinku. - Mieliśmy bardzo dobrych lekarzy. Wszystkich tych lekarzy pozwalniano. Fajny był ten nasz szpital. Teraz się niestety popsuło wszystko. - Obsługa jest w szpitalu u nas tragiczna. Brak leków, brak wszystkiego... Nawet pielęgniarek jest tu brak. - Bardzo złe opinie są o tym prezesie. Mało tego, karę już zapłacili, mieli kontrolę z NFZ-u - mówią mieszkańcy Barlinka.

Wojewódzki Oddział NFZ przeprowadził kontrolę w szpitalu i nałożył na placówkę karę w wysokości 220 tys. złotych. Sprawą zajęła się też prokuratura. Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przekazał nam, że Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu obecnie prowadzi 6 postępowań w tej sprawie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Postanowiłam, żeby tutaj dzisiaj wziąć udział w tej sesji nadzwyczajnej właśnie po to, żeby wysłuchać obu stron i mieć jakieś rozeznanie. Oczywiście, z założeniem, że chciałabym pomóc - dodała.
Relacja Weroniki Łyczywek.

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