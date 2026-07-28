Kolejny filmowy wtorek w Dąbiu

Kolejny, letni wieczór z kinem w plenerze - w Dąbiu będzie można obejrzeć brytyjski film "Cztery wesela i pogrzeb".

To opowieść o grupie przyjaciół, którzy spotykają się na kolejnych uroczystościach, a główny bohater – niepoprawny kawaler – poznaje kobietę, która wywraca jego uporządkowane życie do góry nogami.



Seans rozpocznie się o godz. 21.30 na skwerze Kazimierza Świetlińskiego. Podobnie jak wszystkie poprzednie pokazy, również i ten jest bezpłatny. Warto zabrać ze sobą koc lub leżak.



Edycja tekstu: Jacek Rujna