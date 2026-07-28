Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Kolejny filmowy wtorek w Dąbiu

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: wiadomosci.szczecin.eu/
źródło: wiadomosci.szczecin.eu/
Kolejny, letni wieczór z kinem w plenerze - w Dąbiu będzie można obejrzeć brytyjski film "Cztery wesela i pogrzeb".
To opowieść o grupie przyjaciół, którzy spotykają się na kolejnych uroczystościach, a główny bohater – niepoprawny kawaler – poznaje kobietę, która wywraca jego uporządkowane życie do góry nogami.

Seans rozpocznie się o godz. 21.30 na skwerze Kazimierza Świetlińskiego. Podobnie jak wszystkie poprzednie pokazy, również i ten jest bezpłatny. Warto zabrać ze sobą koc lub leżak.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od wczoraj oglądane 5035 razy)
  2. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od 23 lipca oglądane 4535 razy)
  3. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od 23 lipca oglądane 4144 razy)
  4. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4037 razy)
  5. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od 22 lipca oglądane 3886 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy finiszuje. Szczecinianie zakochani w regionalnych pysznościach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bulwarove na Łasztowni. Pogoda dopisała, tłumy uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]
24.07.2026
Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty