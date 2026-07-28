Pogoda-Hawaje, czyli kitesurfing w Świnoujściu

Na leżenie plackiem nad Bałtykiem, jeszcze dziś nie ma szans; wiatr daje się we znaki plażującym, ale to nie oznacza braku dobrej zabawy na świnoujskiej plaży.

- Teraz mniej więcej ile wieje?

- Lato sprzyja akurat kitesurferom?

- Pani komuś dopinguje czy po prostu podziwia?

- Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla dzieci, które chcą się uczyć, mój syn ma pięć lat i właśnie wchodzi na wodę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Wietrzna aura zdecydowanie najbardziej cieszy uprawiających sporty wodne. To najlepsze warunki dla pływających na kite'ach. Na plażę wybrała się reporterka Radia Szczecin.- Idealna pogoda. Oby więcej takich dni...Około dwudziestu dwóch, dwudziestu czterech węzłów...- Jak najbardziej, aby wiatr był...- Mam dzieci tutaj. Jesteśmy z Warszawy i tak przy okazji przyjechaliśmy po prostu sobie tutaj na plażę i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie jakby sobie coś spróbowały jeszcze innego.Mocno wieje czy umiarkowanie?Na polskie warunki mocno, na zagraniczne umiarkowanie. Jest pięknie, my nazywamy taką pogodę Hawaje...Synoptycy zapowiadają, że pogoda typowo plażowa ma nad polskie morze wrócić już w czwartek.Temperatura będzie sięgała 30 stopni Celsjusza.