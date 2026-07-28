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Pogoda-Hawaje, czyli kitesurfing w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Na leżenie plackiem nad Bałtykiem, jeszcze dziś nie ma szans; wiatr daje się we znaki plażującym, ale to nie oznacza braku dobrej zabawy na świnoujskiej plaży.
Wietrzna aura zdecydowanie najbardziej cieszy uprawiających sporty wodne. To najlepsze warunki dla pływających na kite'ach. Na plażę wybrała się reporterka Radia Szczecin.

- Idealna pogoda. Oby więcej takich dni...
- Teraz mniej więcej ile wieje?
- Około dwudziestu dwóch, dwudziestu czterech węzłów...
- Lato sprzyja akurat kitesurferom?
- Jak najbardziej, aby wiatr był...
- Pani komuś dopinguje czy po prostu podziwia?
- Mam dzieci tutaj. Jesteśmy z Warszawy i tak przy okazji przyjechaliśmy po prostu sobie tutaj na plażę i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie jakby sobie coś spróbowały jeszcze innego.
- Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla dzieci, które chcą się uczyć, mój syn ma pięć lat i właśnie wchodzi na wodę.
- Mocno wieje czy umiarkowanie?
- Na polskie warunki mocno, na zagraniczne umiarkowanie. Jest pięknie, my nazywamy taką pogodę Hawaje...

Synoptycy zapowiadają, że pogoda typowo plażowa ma nad polskie morze wrócić już w czwartek.

Temperatura będzie sięgała 30 stopni Celsjusza.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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