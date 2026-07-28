Problem na skrzyżowaniu w Świnoujściu. Zamieszanie wśród kierowców

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kierowcy zastanawiają się - jechać na wprost, czy tak, jak prowadzi droga. Po otwarciu remontowanego skrzyżowania w świnoujskiej dzielnicy nadmorskiej pojawił się problem. Połowa kierowców wjeżdża na rondo, połowa jedzie drogą z pierwszeństwem.

Skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Moniuszki docelowo będzie służyło jako rondo, tak też zostało przebudowane, ale oznaczenia pozostały stare, co powoduje zamieszanie wśród kierowców. To obserwują i potwierdzają choćby instruktorzy nauki jazdy, jak Krzysztof Piórek.



- Powinniśmy jeździć zgodnie z oznakowaniem, czyli prosto przez nasze nowe ewentualne rondo. Zachowanie jest różne. Miejscowi jeżdżą prawidłowo, czyli jeżdżą prosto, a turyści sugerują się infrastrukturą, czyli tym ładnym nowym rondem, który jeszcze nie jest naszym rondem - mówi Piórek.



Wojciech Basałygo ze Urzędu Miasta w Świnoujściu wyjaśnia, że błędu w oznakowaniu nie ma. - Każdy kierowca, który jeździ dookoła w tej chwili popełnia błąd - mówi Basałygo.



Skrzyżowanie, jako rondo, oznaczone będzie po oddaniu całej drogi do użytkowania, czyli pod koniec roku.