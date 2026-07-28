Pol'and'Rock Festival zaczyna się w czwartek, ale pociągi już ruszyły

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jedziesz może na Pol'and'Rock? - zapytała reporterka.- Tak, jadę - odpowiedziała podróżna.A dlaczego pociągiem? - dopytała dziennikarka.- W sumie? Bo nie mam samochodu. Jest taniej przede wszystkim. - Nie mamy auta. - Moi znajomi już pojechali autami, nie było miejsca. Muszę pojechać pociągiem. Będzie klimatycznie. - No jeżdżę teraz od pięciu lat i nie wyobrażam sobie, żeby tam nie być na kolejnym roku. A to jaki transport będzie, to nieważne, po prostu, żeby był. - Jechałem autostopem i mnie jakoś tak wyrzuciło tu w Szczecinie, a już nie chce mi się opuszczać Szczecina autobusami, więc po prostu jadę pociągiem już bezpośrednio na festiwal. - Najprościej, najłatwiej, najlepsza droga - mówili podróżni.Do podróżowania koleją żelazną zachęca też dyrektor gabinetu marszałka województwa zachodniopomorskiego Krzysztof Barczyk.- My w tym roku odpaliliśmy jeszcze więcej pociągów, żeby było jeszcze łatwiej dojechać, więc polecamy ten środek transportu. Mimo wszystko, że w szczycie przed samym otwarciem w czwartek może być w pociągu tłoczno, to mimo wszystko polecamy, bo to jest wygodny transport - powiedział Barczyk.Głównymi stacjami przesiadkowymi będą Szczecinek, Runowo Pomorskie, Stargard i Szczecin. Przewoźnik zaleca wcześniejszy zakup biletów przez aplikację mobilną lub oficjalną stronę POLREGIO.