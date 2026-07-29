Policjanci ruszyli na ratunek 14-latce porwanej przez nurt Parsęty

O krok od tragedii podczas spływu kajakowego po Parsęcie - silny nurt rzeki przewrócił kajak i w wodzie znalazły się dwie nastolatki.

Jedną udało się wyciągnąć na brzeg - drugiej musieli pomóc, wezwani na miejsce, kołobrzescy policjanci. Jeden z funkcjonariuszy przepłynął przez silny nurt kajakiem i dotarł do 14-latki.



Dziewczynka była przytomna, jednak wyziębiona i roztrzęsiona. Funkcjonariusze bezpiecznie wydostali ją na brzeg i przekazali pod opiekę opiekunów.



Dzięki założonej kamizelce ratunkowej nastolatka utrzymywała się na powierzchni, jednak nie była w stanie samodzielnie wydostać się z wody.



Edycja tekstu: Jacek Rujna