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Policjanci ruszyli na ratunek 14-latce porwanej przez nurt Parsęty

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: kolobrzeg.policja.gov.pl
źródło: kolobrzeg.policja.gov.pl
O krok od tragedii podczas spływu kajakowego po Parsęcie - silny nurt rzeki przewrócił kajak i w wodzie znalazły się dwie nastolatki.
Jedną udało się wyciągnąć na brzeg - drugiej musieli pomóc, wezwani na miejsce, kołobrzescy policjanci. Jeden z funkcjonariuszy przepłynął przez silny nurt kajakiem i dotarł do 14-latki.

Dziewczynka była przytomna, jednak wyziębiona i roztrzęsiona. Funkcjonariusze bezpiecznie wydostali ją na brzeg i przekazali pod opiekę opiekunów.

Dzięki założonej kamizelce ratunkowej nastolatka utrzymywała się na powierzchni, jednak nie była w stanie samodzielnie wydostać się z wody.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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