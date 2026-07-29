Oszukali 79-latkę na ponad pół miliona złotych

Ponad pół miliona złotych straciła seniorka z Kołobrzegu. Kobieta chciała zainwestować pieniądze przez internet, jednak padła ofiarą oszustów.

Kobieta zauważyła w internecie reklamę zachęcającą do pomnażania oszczędności. Wypełniła formularz, po czym skontaktował się z nią rzekomy doradca inwestycyjny.





79-latka przez kilka miesięcy wpłacała pieniądze na wskazane konto, a oszuści przedstawiali jej fikcyjne wyniki inwestycji zachęcające do dalszych wpłat. Gdy zorientowała się, że przelewała pieniądze oszustom, suma strat wyniosła już 552 tysiące złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Sprawców poszukuje policja. Mundurowi apelują o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach przez internet i dokładne weryfikowanie otrzymywanych ofert.