Remont wstrzymany na czas festiwalu Pol'and'Rock

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Trzy dni koncertów, spotkań i warsztatów. Na lotnisku Czaplinek-Broczyno trwa oczekiwanie na początek 32. Festiwalu Pol'and'Rock.

Oficjalnie festiwal ruszy w czwartek, ale na terenie lotniska jest już wielu uczestników z całej Polski. W gotowości są wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo.



- By ułatwić dojazd i wyjazd z imprezy, wstrzymano m.in. remont głównej drogi w Czaplinku - mówi burmistrz miasta Katarzyna Szlońska-Getka. - Remontowana droga 163, czyli główna ulica prowadząca do Broczyna, ulica Wałecka w Czaplinku. Na czas festiwalu prace zostały wstrzymane, żeby udrożnić ruch. Są pięknie oznakowane drogi.



Pol'and'Rock rozpocznie się oficjalnie w czwartek o 15.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski