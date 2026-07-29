Miliony wsparcia dla Tychowa

Ponad 7 milionów złotych unijnego wsparcia trafi do Tychowa na termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych.
Dzięki inwestycji ocieplone zostaną bloki, wymienione będą instalacje grzewcze i okna, a na dachach pojawią się panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.
Remont obejmie 138 mieszkań i ma przełożyć się na niższe rachunki za ogrzewanie i na mniejsze zużycie energii.
Cały projekt wart jest 8,6 miliona złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Remont obejmie 138 mieszkań i ma przełożyć się na niższe rachunki za ogrzewanie i na mniejsze zużycie energii.
Cały projekt wart jest 8,6 miliona złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski