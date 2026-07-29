Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Miliony wsparcia dla Tychowa

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 7 milionów złotych unijnego wsparcia trafi do Tychowa na termomodernizację pięciu budynków mieszkalnych.
Dzięki inwestycji ocieplone zostaną bloki, wymienione będą instalacje grzewcze i okna, a na dachach pojawią się panele fotowoltaiczne i pompy ciepła.

Remont obejmie 138 mieszkań i ma przełożyć się na niższe rachunki za ogrzewanie i na mniejsze zużycie energii.

Cały projekt wart jest 8,6 miliona złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od przedwczoraj oglądane 5501 razy)
  2. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od 23 lipca oglądane 4654 razy)
  3. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od 23 lipca oglądane 4184 razy)
  4. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4180 razy)
  5. Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]
    (od 26 lipca oglądane 3769 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe
Szczecińscy naukowcy stworzyli wynalazek, który może ułatwić życie tysiącom rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lokalny przedsiębiorca tworzy Gryfusie dla szczecińskiego Dąbia [WIDEO, ZDJĘCIA]
(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty