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Około 45 tysięcy osób w Zachodniopomorskiem korzysta z renty wdowiej

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej. W województwie zachodniopomorskim ze świadczenia korzysta już około 45 tysięcy emerytów i rencistów.
Łączna kwota wypłat wyniosła blisko 180 milionów złotych - mówi rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.

- Wdowa lub wdowiec wybiera, czy będzie pobierać 100 procent własnego świadczenia i 15 proc. świadczenia, które przysługuje po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Od 2027 roku drugie świadczenie wzrośnie z 15 procent do 25 proc.

W czerwcu rentę wdowią pobierało w całym kraju średnio blisko 993 tysiące osób. Na wypłatę tego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył prawie 3 miliardy 923 miliony złotych.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Łączna kwota wypłat wyniosła blisko 180 milionów złotych - mówi rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.

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