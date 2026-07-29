Około 45 tysięcy osób w Zachodniopomorskiem korzysta z renty wdowiej

Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej. W województwie zachodniopomorskim ze świadczenia korzysta już około 45 tysięcy emerytów i rencistów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Łączna kwota wypłat wyniosła blisko 180 milionów złotych - mówi rzecznik zachodniopomorskiego ZUS Karol Jagielski.- Wdowa lub wdowiec wybiera, czy będzie pobierać 100 procent własnego świadczenia i 15 proc. świadczenia, które przysługuje po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Od 2027 roku drugie świadczenie wzrośnie z 15 procent do 25 proc.W czerwcu rentę wdowią pobierało w całym kraju średnio blisko 993 tysiące osób. Na wypłatę tego świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył prawie 3 miliardy 923 miliony złotych.