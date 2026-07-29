Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wolińska marina cieszy się dużą popularnością

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Ponad 70 miejsc przy nabrzeżu i niemal wszystkie zapełnione, ale to dopiero początek turystycznego ruchu w wolińskiej marinie jachtowej.
Wzmożony ruch w marinie na Dziwną rozpoczął się wraz z dobrą pogodą, czyli w maju, ale prawdziwy renesans to miejsce dopiero przejdzie - mówi Szymon Herbaczewski, pracownik mariny.

- Ruch tak naprawdę zaczął się już od początku maja, bo już wiadomo, zaczyna się robić ciepło, zaczynają ludzie żeglować. Podejrzewam, że ruch zacznie się dopiero jutro, gdy wystartują wikingowie. Jednak większość przypływa nawet bezpośrednio do Wolina tylko po to, żeby zobaczyć, jak żyli kiedyś wikingowie - powiedział Herbaczewski.

Wpływające jednostki mają bandery z całej Europy.

- Przypływają z różnych krajów. Czy to Szwajcaria, Niemcy, Czechy, byli państwo z Holandii. Płynęli od strony Bałtyku - dodał Herbaczewski.

Marina jest w trakcie rozbudowy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od przedwczoraj oglądane 5552 razy)
  2. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od 23 lipca oglądane 4670 razy)
  3. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4203 razy)
  4. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od 23 lipca oglądane 4198 razy)
  5. Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]
    (od 26 lipca oglądane 3781 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe
Szczecińscy naukowcy stworzyli wynalazek, który może ułatwić życie tysiącom rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lokalny przedsiębiorca tworzy Gryfusie dla szczecińskiego Dąbia [WIDEO, ZDJĘCIA]
(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty