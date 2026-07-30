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Broczyno. Rozpoczyna się 32. Festiwal Pol'and'Rock

Region Informacyjna Agencja Radiowa

źródło: facebook.com / PolAndRockFestivalEN/
źródło: facebook.com / PolAndRockFestivalEN/
Trzy dni koncertów, spotkań i warsztatów - o 15:00 rozpocznie się 32. Pol`and`Rock Festival. Wydarzenie odbywa się na lotnisku w Broczynie w gminie Czaplinek w województwie zachodniopomorskim.
Strefa Pomorza Zachodniego na Pol039and039Rock-u

Strefa Pomorza Zachodniego na Pol'and'Rock-u

- Spośród krajowych twórców na festiwalu wystąpią między innymi Myslovitz, Dżem czy Various Manx - mówi pomysłodawca festiwalu Jurek Owsiak.

- Wybieramy muzykę taką, która nie jest muzyką najwięcej sprzedanych płyt, największe sukcesy czy publiczność, tylko my się musimy w tym dobrze czuć i się czujemy, dlatego muzycznie jest naprawdę od Sasa do lasa, ale taki ten festiwal jest i dbamy o to, aby i na małej scenie i na dużej scenie się pięknie uzupełniało, aby ludzie mieli w czym wybierać - powiedział.

Uczestników festiwalu przyciąga też organizowana na małej scenie Akademia Sztuk Przepięknych.

- To przestrzeń, w której odbywają się spotkania z wyjątkowymi gośćmi - dodaje Jurek Owsiak.

- Bardzo poważne spotkania, które mówią także o strachach naszych gości, o ich fobiach, o ich niepokojach, o tym jak odbierają świat, w którym żyją. I przez 20 lat nieraz mamy gości tak nieoczywistych... Są ludzie, którzy są związani z ekonomią, z nauką, seksuolodzy - wyliczał.

Impreza potrwa do soboty (1.08). Udział w festiwalu jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wybieramy muzykę taką, która nie jest muzyką najwięcej sprzedanych płyt, największe sukcesy czy publiczność, tylko my się musimy w tym dobrze czuć i się czujemy, dlatego muzycznie jest naprawdę od Sasa do lasa, ale taki ten festiwal jest i dbamy o to, aby i na małej scenie i na dużej scenie się pięknie uzupełniało, aby ludzie mieli w czym wybierać - powiedział.
- Bardzo poważne spotkania, które mówią także o strachach naszych gości, o ich fobiach, o ich niepokojach, o tym jak odbierają świat, w którym żyją. I przez 20 lat nieraz mamy gości tak nieoczywistych... Są ludzie, którzy są związani z ekonomią, z nauką, seksuolodzy - wyliczał.

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