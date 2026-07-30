Utrudnienia na ul. Emilii Plater

Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają w czwartek utrudnienia na ulicy Emilii Plater.
Do piątku jezdnia w kierunku Stoczni Szczecińskiej będzie zamknięta z powodu prac sieciowych. Objazdami przez ulice Sczanieckiej i 1 Maja pojadą autobusy linii 53 i 67.
Kierowcy i pasażerowie powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i zmiany w organizacji ruchu.
Dojazdy do posesji będą zachowane.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Kierowcy i pasażerowie powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i zmiany w organizacji ruchu.
Dojazdy do posesji będą zachowane.
Edycja tekstu: Jacek Rujna