Kino na leżakach zaprasza

ABBA, grecka wyspa i kino pod gołym niebem - tak zapowiada się czwartkowy wieczór nad Stawem Brodowskim w Szczecinie, gdzie odbędzie się kolejny seans Kina na Leżakach.
Tym razem widzowie obejrzą musical "Mamma Mia!".
Projekcja rozpocznie się o 21:30, a na miejscu będą czekać leżaki, koce, popcorn i napoje. Organizatorzy przygotowali także środki przeciw komarom, a na wypadek deszczu – peleryny dla uczestników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Projekcja rozpocznie się o 21:30, a na miejscu będą czekać leżaki, koce, popcorn i napoje. Organizatorzy przygotowali także środki przeciw komarom, a na wypadek deszczu – peleryny dla uczestników.
Edycja tekstu: Jacek Rujna