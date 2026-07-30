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Kino na leżakach zaprasza

Region Antoni Stefański

Kino na Leżakach. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
Kino na Leżakach. Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
ABBA, grecka wyspa i kino pod gołym niebem - tak zapowiada się czwartkowy wieczór nad Stawem Brodowskim w Szczecinie, gdzie odbędzie się kolejny seans Kina na Leżakach.
Tym razem widzowie obejrzą musical "Mamma Mia!".

Projekcja rozpocznie się o 21:30, a na miejscu będą czekać leżaki, koce, popcorn i napoje. Organizatorzy przygotowali także środki przeciw komarom, a na wypadek deszczu – peleryny dla uczestników.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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