Wiata przy przystanku "Grabowa" - postęp prac

Trwa remont 60-letniej wiaty z Batalionów Chłopskich w Szczecinie.
Wykonawca rozebrał już zadaszenie i rozpoczął prace oczyszczające ściany. Murowana wiata, po odnowieniu, powróci do pierwotnego koloru - beżowego. Będzie oświetlona listwą LED-ową.
Wiata zlokalizowana przy przystanku "Grabowa" na skraju Parku Leśnego Zdroje została wybudowana w 1966 roku.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wiata zlokalizowana przy przystanku "Grabowa" na skraju Parku Leśnego Zdroje została wybudowana w 1966 roku.
Edycja tekstu: Jacek Rujna