Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"Atmosfera, koncerty, to jest ekstra klimat"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Facebook/Z aparatem - Fabiszewski
Fot. Facebook/Z aparatem - Fabiszewski
Miłość - Przyjaźń - Muzyka - to hasło przez najbliższe dni będzie towarzyszyło setkom tysięcy ludzi, który już przyjechali, albo planują przyjazd na tegoroczny Pol`and`Rock Festiwal.
Ten Najpiękniejszy Festiwal Świata rozpocznie się oficjalnie o godzinie 15.00 na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem w woj. zachodniopomorskim. To będą dni wypełnione muzyką, warsztatami i ciekawymi spotkaniami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych, choć wiele osób przyznaje, że przyjeżdża tu przede wszystkim dla atmosfery.

- Przyjechaliśmy się tutaj bawić z naszą ekipą, spotkać z ludźmi, których poznawaliśmy cały czas przez te wszystkie lata. - Ja akurat stricte dla ludzi przyjeżdżam, żeby dobrze się bawić przede wszystkim. - Lubelszczyzna. - Kołobrzeg.- Gorzów Wielkopolski. - Tak się spotkaliśmy trzy lata temu. Obok siebie rozbiliśmy namioty i tak od trzech lat przyjeżdżamy wszyscy razem. - Atmosfera, koncerty po prostu, to jest ekstra klimat. - Jest to coś niesamowitego, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy. To jest po prostu wspaniałe wydarzenie, wspaniały tydzień w roku, coś na co każdego roku absolutnie czekam.

Na Pol`and`Rock-u działa też Strefa Pomorza Zachodniego - z atrakcjami, promocją regionu i profilaktyką. Przed południem strefę odwiedził Jurek Owsiak.

Jak mówił - to wyjątkowe wydarzenie, które tworzą wyjątkowi ludzie - wszyscy, którzy biorą w nim udział.

- Kilka dni tworzymy utopijne miejsce w Polsce, w dziwnym kraju, dziwnych ludzi momentami, rozgadanym kraju, rozkrzyczanym kraju. My przez kilka dni tworzymy coś, co tak pragniemy, aby było na co dzień, abyśmy się tym dzielili. Najpiękniejszy festiwal świata. Nie szpanujemy, nie mówimy "najlepszy". To jest najpiękniejszy festival świata - dodał Owsiak.

Festiwal - na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem - zakończy się w nocy z soboty na niedzielę. Wstęp jest bezpłatny.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Grabińskiego [Polskie Radio]
Na Pol`and`Rock-u działa też Strefa Pomorza Zachodniego - z atrakcjami, promocją regionu i profilaktyką. Przed południem strefę odwiedził Jurek Owsiak. Jak mówił - to wyjątkowe wydarzenie, które tworzą wyjątkowi ludzie - wszyscy, którzy biorą w nim udział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:31 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od 27 lipca oglądane 5709 razy)
  2. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4351 razy)
  3. Utrudnienia w regionie. Tłok w drodze powrotnej znad morza [AKTUALIZACJA]
    (od 26 lipca oglądane 3835 razy)
  4. Bociany opanowały Wojtaszyce. "Ja nie dowierzałam. Taki cud" [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2898 razy)
  5. Śmiertelny wypadek na drodze miedzy Dobieszczynem a Nowym Warpnem
    (od 24 lipca oglądane 2685 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Seans z niechcianymi gośćmi w tle? Komary wróciły nad Jezioro Dąbie [WIDEO]
Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kopali i niszczyli znaki drogowe
Szczecińscy naukowcy stworzyli wynalazek, który może ułatwić życie tysiącom rodzin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lokalny przedsiębiorca tworzy Gryfusie dla szczecińskiego Dąbia [WIDEO, ZDJĘCIA]
(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty