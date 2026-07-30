"Atmosfera, koncerty, to jest ekstra klimat"

Miłość - Przyjaźń - Muzyka - to hasło przez najbliższe dni będzie towarzyszyło setkom tysięcy ludzi, który już przyjechali, albo planują przyjazd na tegoroczny Pol`and`Rock Festiwal.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Ten Najpiękniejszy Festiwal Świata rozpocznie się oficjalnie o godzinie 15.00 na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem w woj. zachodniopomorskim. To będą dni wypełnione muzyką, warsztatami i ciekawymi spotkaniami w ramach Akademii Sztuk Przepięknych, choć wiele osób przyznaje, że przyjeżdża tu przede wszystkim dla atmosfery.- Przyjechaliśmy się tutaj bawić z naszą ekipą, spotkać z ludźmi, których poznawaliśmy cały czas przez te wszystkie lata. - Ja akurat stricte dla ludzi przyjeżdżam, żeby dobrze się bawić przede wszystkim. - Lubelszczyzna. - Kołobrzeg.- Gorzów Wielkopolski. - Tak się spotkaliśmy trzy lata temu. Obok siebie rozbiliśmy namioty i tak od trzech lat przyjeżdżamy wszyscy razem. - Atmosfera, koncerty po prostu, to jest ekstra klimat. - Jest to coś niesamowitego, każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy. To jest po prostu wspaniałe wydarzenie, wspaniały tydzień w roku, coś na co każdego roku absolutnie czekam.Na Pol`and`Rock-u działa też Strefa Pomorza Zachodniego - z atrakcjami, promocją regionu i profilaktyką. Przed południem strefę odwiedził Jurek Owsiak.Jak mówił - to wyjątkowe wydarzenie, które tworzą wyjątkowi ludzie - wszyscy, którzy biorą w nim udział.- Kilka dni tworzymy utopijne miejsce w Polsce, w dziwnym kraju, dziwnych ludzi momentami, rozgadanym kraju, rozkrzyczanym kraju. My przez kilka dni tworzymy coś, co tak pragniemy, aby było na co dzień, abyśmy się tym dzielili. Najpiękniejszy festiwal świata. Nie szpanujemy, nie mówimy "najlepszy". To jest najpiękniejszy festival świata - dodał Owsiak.Festiwal - na lotnisku Broczyno pod Czaplinkiem - zakończy się w nocy z soboty na niedzielę. Wstęp jest bezpłatny.