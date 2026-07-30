Chcą kompromisu ws. Planu Ogólnego dla terenu Starego Bukowa

Chcemy wypracować kompromis i zachować urok Alt Buchholz - mówi przewodniczący miejskiej komisji rewizyjnej. W szczecińskim Urzędzie Miasta radni i mieszkańcy dyskutowali na temat Planu Ogólnego dla terenu Starego Bukowa.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Umożliwienie zabudowy mieszkaniowej na tym terenie wzbudziło wiele kontrowersji, a w środę wojewoda zachodniopomorski nie podjął decyzji o odwołaniu planu.Jak zaznacza Radosław Adamski, Stowarzyszenie Wspólnie dla Szczecina nie poddaje się i zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.- Zarówno myśląc o Starym Bukowie, ale także o Manhattanie, Gumieńcach i Wielgowie. Zrobimy wspólny, myślę, taki pozew i wyślemy go do WSA celem rozpatrzenia. Zobaczymy jak Wojewódzki Sąd Administracyjny na to spojrzy - dodaje.Komisja ma służyć rozmowie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tego terenu - dodaje jej przewodniczący Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości.- Chciałem przede wszystkim, żeby strona społeczna, która jest obecna, mogła spotkać się tutaj w urzędzie z urzędnikami, żeby posłuchać również racji takiej urzędniczej, prawnej i aktualnego statusu tego miejsca - podkreśla.W komisji nie wzięli udziału przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest właścicielem tego terenu.