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Chcą kompromisu ws. Planu Ogólnego dla terenu Starego Bukowa

Region Julia Nowicka

fot. Julia Nowicka
fot. Julia Nowicka
fot. Julia Nowicka
fot. Julia Nowicka
Chcemy wypracować kompromis i zachować urok Alt Buchholz - mówi przewodniczący miejskiej komisji rewizyjnej. W szczecińskim Urzędzie Miasta radni i mieszkańcy dyskutowali na temat Planu Ogólnego dla terenu Starego Bukowa.
Miejska Komisja Rewizyjna ws. Alt Buchholz: chcemy poszerzyć chroniony obszar

Miejska Komisja Rewizyjna ws. Alt Buchholz: chcemy poszerzyć chroniony obszar

Umożliwienie zabudowy mieszkaniowej na tym terenie wzbudziło wiele kontrowersji, a w środę wojewoda zachodniopomorski nie podjął decyzji o odwołaniu planu.

Jak zaznacza Radosław Adamski, Stowarzyszenie Wspólnie dla Szczecina nie poddaje się i zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Zarówno myśląc o Starym Bukowie, ale także o Manhattanie, Gumieńcach i Wielgowie. Zrobimy wspólny, myślę, taki pozew i wyślemy go do WSA celem rozpatrzenia. Zobaczymy jak Wojewódzki Sąd Administracyjny na to spojrzy - dodaje.

Komisja ma służyć rozmowie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tego terenu - dodaje jej przewodniczący Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

- Chciałem przede wszystkim, żeby strona społeczna, która jest obecna, mogła spotkać się tutaj w urzędzie z urzędnikami, żeby posłuchać również racji takiej urzędniczej, prawnej i aktualnego statusu tego miejsca - podkreśla.

W komisji nie wzięli udziału przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest właścicielem tego terenu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak zaznacza Radosław Adamski, Stowarzyszenie Wspólnie dla Szczecina nie poddaje się i zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Komisja ma służyć rozmowie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tego terenu - dodaje przewodniczący komisji Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości.

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