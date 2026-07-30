Mieszkańcy m.in. Wielgowa zapowiadają skargę do NSA

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Mieszkańcy Wielgowa, Sławociesza i Zdunowa nie rezygnują z walki o zmianę Planu Ogólnego Szczecina.

Wojewoda nie uwzględnił ich wniosku o unieważnienie zapisów dotyczących tych osiedli. Chodzi o tereny, które w przyszłości mają zostać przeznaczone między innymi pod zabudowę przemysłową.



- Ten plan zbyt mocno ingeruje w charakter tej części miasta - mówi Krzysztof Aloksa ze Stowarzyszenia Nasze Wielgowo.



- Na terenie naszego osiedla ma zostać wprowadzony duży obszar przeznaczony na magazyny, usługi i przemysł, który będzie graniczył bezpośrednio z działkami domów jednorodzinnych. I będzie taka sytuacja, że mieszkańcy wychodząc z domu do ogrodu będą spotykali się ze ścianą magazynów - dodaje Aloksa.



Stowarzyszenie podkreśla, że nie sprzeciwia się rozwojowi miasta, ale uważa, że inwestycje powinny być planowane z poszanowaniem interesów mieszkańców i po wcześniejszych konsultacjach.



Dlatego mieszkańcy zapowiadają dalsze działania prawne. - Wykorzystamy teraz kolejną drogę prawną, czyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szykują się też pozwy prywatne. Pojawiły się też głosy wśród mieszkańców, że skoro nie jesteśmy wysłuchiwani przez miasto, to może jest to pora na to, żeby wejść na drogę odłączenia się od miasta Szczecina - podkreśla Aloksa.



Mieszkańcy zapowiadają również wystąpienie do premiera oraz podkreślają, że będą domagać się dalszych rozmów z miastem na temat przyszłości Wielgowa, Sławociesza i Zdunowa.



Autorka edycji: Joanna Chajdas