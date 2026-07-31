Prom Bursztyn Unity przechodzi ostatnie próby odbiorowe

Nowy prom Bursztyn Unity jest gotowy w 99 procentach. Jednostka przechodzi właśnie ostatnie próby odbiorowe przed rozpoczęciem prób morskich.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Trwa końcowe malowanie burt oraz nanoszenie wielkoformatowego logo POLSCA.Po zakończeniu tych prac prom zostanie przygotowany do testów na morzu, które zaplanowano na przełom sierpnia i września.Przekazanie promu Bursztyn Unity armatorowi planowane jest na połowę października.Bursztyn jest jednostką bliźniaczą promu Jantar Unity, który od stycznia tego roku realizuje już regularne rejsy na Bałtyku.W 2029 roku do Jantara i Bursztyna dołączy kolejna jednostka, prom Amber Unity.