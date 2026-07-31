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Dłużnicy mogą nie wiedzieć, że mają dług

Region Julia Nowicka

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Dłużnicy powinni mieć łatwiejszy dostęp do informacji o swoich zaległościach finansowych - apeluje doradczyni gospodarcza. Według ustawy wierzyciele nie mają obowiązku wpisywania zaległości do Biura Informacji Kredytowej.
Jak mówi ekspertka w tym zakresie Katarzyna Rogoźnicka, bardzo dużo zobowiązań nie jest wpisywanych do żadnej bazy.

- To na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe za zaległości nie wpisują. Prywatni wierzyciele czasem chwilówki nawet nie wpisują, czyli mamy dług, ale nie jest on nigdzie widoczny. To jest dla wielu, wielu klientów duży problem - powiedziała Rogoźnicka.

Niejednokrotnie ludzie dowiadują się o zadłużeniu dopiero po zajęciu ich konta bankowego. Doradczyni wskazuje, że rozwiązaniem byłaby obowiązkowa baza informacji kredytowej.

- Żeby dany dłużnik, będąc dłużnikiem, wiedział, co ma, ile ma i żeby mógł oddać. Przecież wiemy doskonale, banki zmieniają swoją strukturę, sprzedają się, zamykają i też jest tak, że się właściwie te długi też sprzedaje - dodała Rogoźnicka.

Według ekspertki obowiązkowa rejestracja powinna dotyczyć każdego zadłużenia niespłaconego dłużej niż 90 dni.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak mówi ekspertka w tym zakresie Katarzyna Rogoźnicka, bardzo dużo zobowiązań nie jest wpisywanych do żadnej bazy.
Doradczyni wskazuje, że rozwiązaniem byłaby obowiązkowa baza informacji kredytowej.

Dodaj komentarz 1 komentarz

dłużnicy przede wszystkim powinni spłacać swoje długi i nie komplikować życia uczciwym ludziom.
Każdy kto nie płaci swoich swoich rachunków doskonale wie, że ich nie płaci.
Obowiązkowe wpisywanie ich do BIK wywoła skutek odwrotny od zamierzonego, bo dołoży pracy, obowiązków i kosztów uczciwym przedsiębiorcom - BIK przecież nie działa bezpłatnie.
Czy nie lepiej pomyśleć o np. ogólnokrajowym jawnym rządowym rejestrze dłużników?
Każda nieuregulowana płatność (np. po 30 dniach) byłaby tam imiennie wpisywana na zasadzie kto-komu-ile i za co zalega?
Każdy mógłby sprawdzić wiarygodność finansowo-biznesową każdego.

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