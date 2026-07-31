Dłużnicy mogą nie wiedzieć, że mają dług

Dłużnicy powinni mieć łatwiejszy dostęp do informacji o swoich zaległościach finansowych - apeluje doradczyni gospodarcza. Według ustawy wierzyciele nie mają obowiązku wpisywania zaległości do Biura Informacji Kredytowej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak mówi ekspertka w tym zakresie Katarzyna Rogoźnicka, bardzo dużo zobowiązań nie jest wpisywanych do żadnej bazy.- To na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe za zaległości nie wpisują. Prywatni wierzyciele czasem chwilówki nawet nie wpisują, czyli mamy dług, ale nie jest on nigdzie widoczny. To jest dla wielu, wielu klientów duży problem - powiedziała Rogoźnicka.Niejednokrotnie ludzie dowiadują się o zadłużeniu dopiero po zajęciu ich konta bankowego. Doradczyni wskazuje, że rozwiązaniem byłaby obowiązkowa baza informacji kredytowej.- Żeby dany dłużnik, będąc dłużnikiem, wiedział, co ma, ile ma i żeby mógł oddać. Przecież wiemy doskonale, banki zmieniają swoją strukturę, sprzedają się, zamykają i też jest tak, że się właściwie te długi też sprzedaje - dodała Rogoźnicka.Według ekspertki obowiązkowa rejestracja powinna dotyczyć każdego zadłużenia niespłaconego dłużej niż 90 dni.